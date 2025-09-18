Gustavo Gómez, do Palmeiras, fez mais um gol pelo clube paulista nesta quarta-feira (17), na vitória sobre o River Plate, em Buenos Aires, por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final, e atingiu grande feito na história da Libertadores. Agora, o paraguaio se isolou como o zagueiro com mais gols na competição, com 14 bolas na rede.

No Monumental de Núñez, o palmeirense abriu o caminho da vitória ao marcar nos primeiros minutos de jogo. Antes do feito, Gómez já havia empatado em número de gols com o chileno Rubén Espinoza, outro zagueiro artilheiro, e que foi campeão do torneio continental pelo Colo-Colo, em 1991.

No Palmeiras desde 2018, o camisa 15 marcou um gol na competição em seu primeiro ano. Em 2019, mais uma bola na rede. Já em 2020 Gómez fez dois durante todo o torneio. Em 2021, um gol, enquanto em 2022 foram mais dois. Até o momento, 2023 foi o ano em que o zagueiro artilheiro mais marcou: três vezes. Em 2024 e até o momento de 2025, mais dois tentos em cada ano.

O paraguaio, ao marcar na Argentina, também superou Valdivia e se isolou na oitava posição tanto entre os maiores artilheiros do Verdão neste século como entre os estrangeiros com mais bolas na rede pelo clube, com 42 gols em 365 jogos pelo clube paulista.

O camisa 15 do Verdão ocupa, ainda, o terceiro lugar no ranking de artilheiros do Palmeiras na competição continental. Rony é o líder, com 23 tentos.

