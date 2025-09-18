Após conquistar um resultado importante diante do River Plate, em Buenos Aires, quando venceu os donos da casa por 2 a 1 pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras já está na capital paulista para dar sequência aos trabalhos, agora, de olho no Fortaleza. Os times vão se enfrentar no sábado (20), às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Invicto na Argentina, números de Abel Ferreira pelo Palmeiras impressionam; confira

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Argentina seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. Os demais foram ao gramado para um treino técnico de opções de passe e marcação e um coletivo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.

O técnico Abel Ferreira não deve ter problemas para escalar o time para o duelo deste final de semana. Isso porque o departamento médico do clube está praticamente vazio, apenas Paulinho se recupera de cirurgia no tornozelo direito.

A tendência, no entanto, é que a comissão técnca escale uma equipe mista para esta partida, já que na próxima quarta-feira (24) é a partida decisiva da Libertadores, contra o River Plate, também no Allianz Parque. O Palmeiras avança com um empate.

Caso isso aconteça, a provável escalação de Abel Ferreira tem tem: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46 pontos, mas com duas partidas a menos que a maioria dos times da Série A.