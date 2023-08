A vantagem conquistada na Colômbia pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados no jogo de volta, na próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque, e o foco possa ser o Campeonato Brasileiro, ou vice-versa, como aconteceu com Dudu e Gabriel Menino. A verdade é que Abel Ferreira deseja manter a força máxima enquanto der, utilizando o que tem de melhor à sua disposição jogo a jogo, e ainda não é certo que ele irá poupar atletas em alguma das competições.