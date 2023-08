- A gente tem que olhar o adversário que estava do outro lado, né? Tem aquela coisa de ser Libertadores, contra um time que não tinha perdido em casa e toda aquela coisa... mas a diferença é muito grande, de técnica e estratégia. Nada contra o lado de lá, mas o Abel está aqui com experiência há anos. O time do Abel joga como ele quer e isso faz muita diferença. É muita diferença. Eu estava até brincando que o Abel tinha um plano para ganhar bem hoje e poupar no próximo, de volta, para os jogos do Brasileirão e funcionou. Até brinquei que se colocasse o Weverton na linha ainda ganhava o jogo, sabe? Qualquer coisa ia dar Palmeiras hoje -, analisou Mauro Naves durante o pós-jogo da ESPN.