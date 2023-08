Antes de pegar novamente o Deportivo Pereira, na próxima semana, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Vasco, em seu estádio, neste domingo (27), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o atual vice-líder da competição nacional com 37 pontos, 11 atrás do Botafogo.