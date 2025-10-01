O Palmeiras venceu o Vasco com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque. A dupla de ataque de Abel Ferreira vem mostrando um entrosamento que reflete em gols dentro de campo. Os três pontos conquistados na noite desta quarta-feira (1°), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que o Verdão dormisse na vice-liderança.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se manifesta sobre mudanças no calendário da CBF

- Nunca imaginaria uma dupla dessa. Feliz que está dando certo. A gente se esforça bastante pelo time. É fruto do trabalho do grupo. Não tinha pensado (em meta de gols para a temporada), mas continuaremos ajudando o time. É fruto do nosso trabalho e se Deus quiser vai ter muito mais - afirmou Flaco López, após a partida.

O Tigrinho, por sua vez, falou do prazer de atuar ao lado do atacante argentino. E, assim como o companheiro, elogiou a fase do grupo alviverde.

continua após a publicidade

- É um prazer enorme jogar com um jogador incrível assim, que tem me ajudado bastante e o grupo também. Hoje foi dois gols e uma assistência para mim. Estou muito feliz por fazer essa dupla com ele. As coisas estão acontecendo naturalmente. Feliz por estar ajudando o Palmeiras, que é o mais importante - disse o camisa 9 do Palmeiras.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com a vitória em casa, o Verdão chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 50, e está a dois do líder Flamengo. No entanto, os dois rivais diretos ainda se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e o time paulista ainda pode voltar para a terceira posição.

continua após a publicidade