O volante Lucas Evangelista, que deixou o gramado da Arena Fonte Nova com uma lesão na coxa no último domingo (28), realizou novos exames nesta terça-feira (30) e precisará passar por cirurgia. Com isso, o jogador deverá perder o restante da temporada do Palmeiras, que disputa o título da Libertadores - está na semifinal - e Campeonato Brasileiro.

O camisa 30, que vivia seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras, rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e passou por novos exames que detectaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica no jogador. O clube, por sua vez, não informa o prazo de recuperação e retorno dos jogadores lesionados.

O caso de Piquerez, que também deixou o primeiro tempo do duelo entre Bahia x Palmeiras com dores no joelho, no entanto, não é grave e o jogador deverá atuar normalmente nos próximos dias.

Além de Lucas Evangelista, o departamento médico do Palmeiras conta com o atacante Paulinho, que realizou uma cirurgia na perna direita e não deve retornar em 2025. O lateral-direito Khellven, com um trauma no pé, não deve ficar muito tempo parado.

O que aconteceu com Lucas Evangelista:

O volante Lucas Evangelista e o lateral-esquerdo Piquerez deixaram o gramado do estário antes dos 30 minutos do primeiro tempo, com dores. Com apenas 17 minutos de jogo, o camisa 30 caiu, pediu substituição e com dificuldade em colocar o pé direito no chão, deixou o campo de maca. Na sequência, mais uma alteração forçada. Piquerez caiu com dores no joelho direito também pediu pra sair. No banco de reservas a dupla já começou o tratamento com gelo.

