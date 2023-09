- Acho que ter tempo para trabalhar em um calendário igual o nosso é muito importante, ter tempo para descansar é muito importante. A gente não é de ferro, a gente não é máquina, ficar em uma sequência de vários jogos realmente é muito doído. A gente viaja, joga, volta e não para, às vezes a gente mais recupera do que treina. Então acho que é importante sim, para a gente treinar, descansar, colocar as coisas no lugar, e no meu caso, que fui convocado, é muito importante porque é o nível mais alto para um jogador de futebol - disse Veiga na zona mista após a vitória contra o Goiás, no Allianz.