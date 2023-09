O Palmeiras conquistou uma vitória suada sobre o Goiás, por 1 a 0, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, graças a um gol de Breno Lopes aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante resolveu comemorar seu feito provocando o setor da arquibancada em que fica a Mancha Verde com um gesto obsceno. Na zona mista após o duelo, o meia Raphael Veiga saiu em defesa do camisa 19, reiterando a importância do atacante para a equipe alviverde e afirmando que no futebol, "às vezes as coisas saem do controle". Veja no vídeo acima: