Se fosse possível, essa descrição da primeira etapa se limitaria a uma frase de tão ruim que foi a atuação de ambas as equipes. É verdade que o Palmeiras teve três chutes a gol com Rony, Zé Rafael e Gabriel Menino, sendo o do Rústico o mais perigoso, no entanto foram exceções em um mar de lances abaixo da média. O Goiás atingiu seu êxito, que era se defender e evitar o perigo dos adversários, mas também assustou com Allano. Os donos da casa, porém, erraram demais, foram muito displicentes e pareciam com a cabeça longe do Allianz Parque.