Colocado em campo por Abel Ferreira no segundo tempo, Breno vinha de um gol inacreditável perdido nos acréscimos do clássico contra o Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, ele que já não estava gozando de grande simpatia do torcedor, carregava a pressão dessa insatisfação. Não à toa, qualquer lance errado era motivo de crítica do público.