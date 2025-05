O jogo entre Palmeiras e Flamengo tem clima de decisão. Isso porque uma vitória do líder paulista fará com que o time dispare na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto um triunfo carioca irá diminuir a distância entre as equipes para apenas um ponto. Neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada, as equipes estarão frente a frente, e o Verdão terá mudanças.

O técnico Abel Ferreira terá que mexer no meio-campo, já que Richard Ríos está suspenso e Felipe Anderson, com edema na coxa, também deve ser desfalque para o confronto. Dessa forma, a tendência é que o português deixe o setor com Emi Martínez, Lucas Evangelista e Mayke, que foi o substituto do camisa 7 no último jogo.

Na frente, nada deve mudar, e Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque devem ser mantidos na frente. O atacante Paulinho deve aparecer no segundo tempo, como tem acontecido com frequência, assim como Flaco López, que marcou um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (22). Outra opção ofensiva é a entrada de Mauricio.

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Mayke; Facundo Torres (Mauricio), Estêvão e Vitor Roque.

