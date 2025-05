Pelo Brasileirão, Estêvão se prepara para fazer último jogo pelo Palmeiras no Allianz

O clima de despedida já ronda Estêvão, que se despede do Palmeiras em julho para se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que tem início no mês de junho, nos Estados Unidos. Neste domingo (25), contra o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, o atacante fará seu último jogo em casa pela competição nacional.

Após marcar duas vezes na vitória e classificação do Palmeiras por 3 a 0, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (22), em casa, Estêvão afirmou que vem aproveitando cada jogo diante da torcida.

- Estou desfrutando, sei que vou sentir muita falta da atmosfera do Allianz, uma energia muito gostosa e é sensacional tudo que essa torcida faz e representa para a gente, estou tentando desfrutar ao máximo - afirmou o jogador do Palmeiras.

Estêvão ainda terá pela frente mais um jogo no Allianz Parque, pela Libertadores, contra o Sporting Cristal na quarta-feira (28), e fecha seus duelos pelo Verdão no Brasileirão, contra o Cruzeiro, no próximo dia 1° de junho, porém, em Minas Gerais.

Além desses três jogos restantes em solo brasileiro, o palmeirense ainda disputará pelo clube, pelo menos, mais três jogos no Mundial de Clubes, contra Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Caso o Verdão avance de fase no torneio internacional, Estêvão ainda terá a chance de entrar em campo mais vezes pela equipe de Abel Ferreira antes de se despedir.

Veja os jogos que Estêvão ainda pode atuar pelo Palmeiras:

25/5: Palmeiras x Flamengo (Brasileirão)

Palmeiras x Sporting Cristal (Libertadores)

Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)

Palmeiras x Porto (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

Palmeiras x Al-Ahly (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

Inter Miami x Palmeiras (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

Venda de Estêvão ao Chelsea

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%.