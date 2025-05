Contra o Flamengo, Palmeiras deve ter recorde público no Allianz Parque na temporada

Diante do Flamengo, neste domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras promete encher o Allianz Parque, já que a diretoria alviverde anunciou que o duelo terá um "setor popular" com valores de ingressos mais acessíveis. Com isso, os torcedores do Verdão podem bater o recorde de público do time na temporada nesta competição.

Até a última divulgação de vendas de ingressos, na sexta-feira (23) à noite, o Palmeiras havia vendido quase 27 mil entradas para este duelo. A venda para o público geral, ou seja, torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor, abriu neste sábado (24), às 10h.

Hoje, o recorde na arena palmeirense no Brasileirão pertence ao Santos, que colocou 35.240 pagantes na partida contra o Ceará. O melhor número do Palmeiras no local, até aqui, foi contra o Botafogo, que teve um total de 30.347 torcedores. Contra o Bahia, o número foi um pouco menor, com 29.033 palmeirenses, mas o estádio havia restrição de público devido a um palco montado atrás do setor Gol Norte.

Os demais jogos do Verdão como mandante no Nacional foram disputados na Arena Barueri, contra Corinthians e São Paulo. Este último, inclusive, também com ingressos mais baratos, teve recorde de palmeirenses no local: 29.709 presentes.

Veja os valores para quem não faz parte do Programa Avanti:

Geral Norte: R$ 50 [inteira] e R$ 25 [meia-entrada] Gol Norte: R$ 150 [inteira] e R$ 75 [meia-entrada] Gol Sul: R$ 200 [inteira] e R$ 100 [meia-entrada] Central Leste: R$ 250 [inteira] e R$ 125 [meia-entrada] Central Oeste: R$ 280 [inteira] e R$ 140 [meia-entrada] Superior Norte: R$ 170 [inteira] e R$ 85 [meia-entrada] Superior Sul: R$ 170 [inteira] e R$ 85 [meia-entrada] Superior Leste: R$ 180 [inteira] e R$ 90 [meia-entrada] Superior Oeste: R$ 180 [inteira] e R$ 90 [meia-entrada]

Palmeiras tenta disparar na liderança do Brasileirão

Líder isolado com 22 pontos, o Verdão busca a vitória contra o vice-líder Flamengo, que tem 18, para disparar na liderança do Brasileirão neste penúltimo jogo da competição - último no Allianz Parque - antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que tem início marcado para junho.

