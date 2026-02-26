Arias impressiona Abel e abre concorrência por titularidade no Palmeiras

Jhon Arias atuou por pouco mais de 30 minutos na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, que manteve a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. O tempo em campo representa o dobro da minutagem registrada em sua estreia, contra o Capivariano.

A ausência da necessidade de um processo de transição física, uma vez que estava em meio de temporada na Inglaterra, aliada ao rendimento apresentado em campo, credencia Jhon Arias a disputar uma vaga como titular no clássico contra o São Paulo, que vale lugar na decisão do Campeonato Paulista.

A versatilidade do colombiano é um dos aspectos mais valorizados pelo técnico Abel Ferreira, que voltou a elogiar o jogador em entrevista coletiva. Contra o Fluminense, Jhon Arias alternou entre os lados direito e esquerdo do ataque e também pode atuar de forma centralizada, como referência ofensiva.

Prova disso foram as 22 ações com bola em cerca de 30 minutos, além de duas finalizações, uma delas na direção do gol defendido por Fábio. A principal participação do colombiano, no entanto, ocorreu em um lançamento para Vitor Roque, que avançou em direção à meta e só não marcou seu segundo gol ao acertar a trave.

- Nós precisávamos dessa posição a partir do momento em que o clube resolveu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras, que foi o Facundo (Torres). O Arias nos entrega qualidade, decisão, uma relação com a bola muito forte. Pode nos ajudar desde o início ou saindo do banco, pela direita, pela esquerda ou por dentro - detalhou Abel Ferreira.

Com Flaco López e Vitor Roque, artilheiros da equipe em 2025, consolidados como titulares, e Allan em evolução após a ótima reta final da última temporada, Jhon Arias tem como principal concorrente por uma vaga entre os onze iniciais Mauricio, majoritariamente escalado pelo Palmeiras para atuar pelo lado esquerdo do ataque.

Números de Arias em Palmeiras x Fluminense

Minutagem: 31 Passes: 10/11 (91% de aproveitamento) Finalizações: 2 chutes (1 no gol) Ações com bola: 22 Duelos pelo chão: 5 (3 vencidos)

Mapa de calor de Jhon Arias na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Sofascore)

