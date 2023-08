O Palmeiras goleou o Deportivo Pereira por 4 a 0, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, e deu um passo enorme para garantir uma vaga na semifinal da competição. Com gols de Raphael Veiga (de pênalti), Marcos Rocha, Mayke e Rony, o Verdão não deu chances para o adversário colombiano. Destaque para o "Rústico", que participou dos quatro tentos e recebeu a maior nota. Destaque também para o técnico Abel Ferreira, que optou por uma estratégia que deu muito certo nesta noite. Veja as notas do Lance!.