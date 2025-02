Abel explica busca do Palmeiras por Andreas e Claudinho e pede centroavante

Satisfeito com o rendimento do Palmeiras na vitória de virada sobre o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, Abel Ferreira comentou sobre as movimentações do clube na janela de transferências, que, até o momento, anunciou a chegada de quatro reforços.

Tratadas como prioridades pela diretoria, as negociações com Andreas Pereira, do Fulham, e Claudinho, atualmente no Al Saad, não tiveram desfecho positivo. No entanto, contaram com a aprovação do treinador, que monitora possíveis reforços junto ao departamento de futebol, liderado por Barros, e à presidente Leila Pereira.

– Tudo estava previsto. Paulinho, Claudinho, Andreas Pereira, Emiliano e Facundo, eu dei o aval. Fuchs foi uma troca por necessidade de um zagueiro. A venda do Vitor Reis abriu um espaço. Vocês sabem que estamos atrás de um centroavante. Queremos jogadores sobre os quais não haja dúvidas. Não precisam me perguntar sobre o Paulinho, podem trazer porque não sou dono do Palmeiras. Difícil é trazer o Ríos – disse Abel.

Questionado, o treinador afirmou que faz o melhor com os recursos disponibilizados pela diretoria e defendeu o elenco alviverde, incluindo os jogadores da base promovidos ao time principal.

– Conversamos de tudo. Quando o plano é entregue, deixo as posições que são importantes reforçar. Deixo, também, jogadores que podem sair pelo rendimento ou pela motivação. Temos um departamento de scouting, há jogadores para os quais não é preciso scouting. Saíram jogadores, entraram cinco moleques da base. Tento dar o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Os que eu tenho são bons, mas precisamos de peças para o quebra-cabeça – finalizou.

Palmeiras no mercado de transferências

Até o momento, o Palmeiras anunciou os seguintes reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG. Vale lembrar que o Verdão tem até o dia 28 de fevereiro, data de encerramento da janela de transferências, para registrar novas contratações.

Outras respostas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Luta por vaga

– A chapa estava quente, em função do contexto, em função dos resultados e por méritos dos nossos adversários. A Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa reconhecer isso. Na minha opinião, o Palmeiras não está fazendo um campeonato extraordinário, mas está a fazer um campeonato bem satisfatório.

Situação no Paulistão

– Vou partilhar meu sentimento. É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração. Decidimos que deveríamos dividir o grupo, arriscamos o que tínhamos que arriscar, podemos fazer 23 pontos e ficar fora. Essa frustração que internamente… temos no sangue o querer ganhar novamente, mas estamos a uma altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar.

Relação com a torcida

– Há que dar mérito a quem tem. É mais fácil criticar o Palmeiras e não dar mérito à Ponte Preta e ao São Bernardo. Prefiro valorizar os torcedores, que chamaram o nome dos jogadores, o que não acontecia há algum tempo. Gostaria muito que a torcida toda estivesse na mesma sintonia. Uns estavam em AM, outros em FM. Os torcedores não vieram em massa, e eu compreendo, decisão deles. Mas os que estiveram aqui desfrutaram do jogo. Alguns me passaram mensagens de confiança. Essa energia contagia, e eu prefiro valorizar os que vieram, que fizeram uma festa bonita.

Próximo jogo do Palmeiras

Vivo no Paulistão, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.