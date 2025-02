Marcos Rocha defende gramado sintético do Palmeiras: ‘Futebol mais rápido’

Titular na vitória de virada do Palmeiras sobre o Botafogo-SP por 3 a 1, no Allianz Parque, Marcos Rocha comentou sobre a polêmica envolvendo os gramados sintéticos nos estádios brasileiros, criticados por parte dos jogadores, como Lucas Moura e Neymar.

continua após a publicidade

+ Facundo Torres admite pressão no Palmeiras: ‘tínhamos de ganhar de qualquer jeito’

Um dos jogadores mais experientes do Verdão, o lateral-direito defendeu o gramado do Allianz Parque e revelou preferir o sintético, onde o jogo flui com "maior velocidade".

– A gente está à disposição de quem começou esse movimento (contra o gramado sintético), a responder perguntas. O Palmeiras sempre trabalhou com a melhor qualidade do gramado possível, e, quando tivemos problemas, a primeira coisa que nós, jogadores, pedimos à diretoria foi que buscasse uma solução. E ela buscou, temos um gramado de alta qualidade. O Palmeiras está sempre atento à modernidade. São cinco temporadas, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma lesão, nenhum problema, o gramado sempre favoreceu um futebol mais rápido. Então, eu sou a favor de ter um gramado sintético, de qualidade – afirmou Rocha.

continua após a publicidade

A condição dos gramados naturais, por sua vez, foi alvo de críticas de Rocha, que afirmou não haver cinco com condições de desempenhar um bom futebol no Brasil.

– Eu prefiro o sintético pela velocidade da bola, pela facilidade de dominar. Vou falar do Palmeiras: às vezes, a gente vai jogar num gramado natural, onde o adversário não quer velocidade, e acaba não molhando o gramado. O futebol fica lento. Então, eu prefiro jogar num gramado sintético, molhado, onde a bola vai ter velocidade, do que num gramado natural lento e seco. A gente sabe a dificuldade que temos no país pelo clima, nem todos os estados conseguem manter um gramado de alto nível. Se você colocar na mão, eu duvido que a gente consiga encontrar cinco gramados naturais hoje no Brasil que tenham condições de desempenhar um bom futebol – completou.

continua após a publicidade

Capitão do Palmeiras contra o Botafogo-SP, Marcos Rocha defendeu o gramado sintético do allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

Vivo no Paulistão, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.