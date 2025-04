Weverton explica susto nos minutos iniciais e detalha condição física: ‘Dor que nunca senti’

Nos minutos iniciais da vitória do Palmeiras, Weverton sentiu o tornozelo ao cortar um lançamento do rival e precisou ser atendido pela equipe médica. O goleiro, no entanto, conseguiu permanecer em campo e teve pouco trabalho no Beira-Rio.

– Meu tornozelo está doendo muito, ia sair para cortar a bola e na freada tive uma dor que nunca senti antes. Nunca tive nenhuma lesão, nunca fiquei fora de jogo ou treino por lesão. Quando sai do normal, assusta. Mas o doutor deu o remédio, pude voltar. Acho que não é nada demais, uma entorsezinha e acho que domingo vou estar disponível - explicou

– Eu sou um cara que não gosta de fazer exame. Eu passo longe de lá (departamento médico), não gosto de fazer exame. Mas se tiver que fazer também só pra garantir, vamos lá, acho importante também – completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a cinco vitórias consecutivas e começa a embalar em um momento decisivo da temporada, quando a equipe faz os ajustes finais antes da disputa do Mundial.

– Temos muito a melhorar, mas vamos dando a cara do Palmeiras, competitivo, com poucas chances ao adversário, eu só fui trabalhar no fim do jogo. A consistência defensiva, time rápido, pronto para decidir jogos. Estamos no caminho certo, tem muito a melhorar, mas a equipe vem dando sinais de que está entendendo o trabalho – finalizou.

Weverton em campo pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras lidera o Brasileirão

Com a vitória por 1 a 0 no sul do país, o Palmeiras chegou aos 10 pontos após quatro rodadas e assumiu a liderança do Brasileirão. Rival direto dos paulistas nos últimos anos, o Flamengo pode igualar o Verdão na tabela caso vença o Juventude.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira viaja para encarar o Forteleza, pela competição nacional. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.