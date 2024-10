Taça do Brasileirão está aberta e em disputa (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Publicada em 19/10/2024 - 11:07

O jornalista Casimiro Miguel, dono da CazéTV, simulou como ficaria o resultado final da tabela do Brasileirão durante uma live na Twitch. Em sua simulação, o streamer supôs o resultado de todos os jogos até o final do {Campeonato Brasileiro} e definiu quem será o campeão e os rebaixados em 2024.

Botando emoção na disputa da parte mais alta da tabela, o Criciúma arrancou um empate contra o Botafogo no Maracanã lotado por 1 x 1, no final do jogo, resultado que não estava previsto na simulação de Casimiro.

Palmeiras e Botafogo ainda fazem confronto direto no segundo turno do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O empate mantém o Botafogo no topo da tabela, com 61 pontos, mas o líder pode ver o Palmeiras diminuir a vantagem para um ponto, em caso de vitória adversária. Com 57 pontos, o alviverde paulista pega o Juventude, domingo, em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília).

Simulação do Brasileirão por Casimiro Miguel

1º - Botafogo: 79 pontos

2° - Palmeiras: 76 pontos

3° - Fortaleza: 70 pontos

4° - Flamengo: 69 pontos

5° - Internacional: 66 pontos

6° - São Paulo: 65 pontos

7° - Bahia: 60 pontos

8° - Cruzeiro: 60 pontos

9° - Atlético-MG: 51 pontos

10° - Grêmio: 47 pontos

11° - Vasco: 47 pontos

12° - Fluminense: 46 pontos

13° - Athletico-PR: 45 pontos

14° - Criciúma: 43 pontos

15° - Juventude: 42 pontos

16° - Corinthians: 42 pontos

17° - Bragantino: 41 pontos

18° - Vitória: 35 pontos

19° - Cuiabá: 29 pontos

20° - Atlético-GO: 24 pontos