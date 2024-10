Abel admite erros defensivos, mas exalta ‘resiliência’ do Palmeiras

Abel Ferreira elogiou 'resiliência' do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 23:44 • Caxias do Sul, RS

A vitória importante do Palmeiras por 5 a 3 sobre o Juventude na noite desse domingo, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Brasileirão, deixou o técnico Abel Ferreira bastante satisfeito, mas não escondeu o fato de que o time cometeu muitos erros defensivos. Foi apenas a segunda vez no campeonato que o Palmeiras sofreu três gols — a primeira fora diante do Fortaleza, quando o time sucumbiu por 3 a 0 no Castelão.

O técnico foi questionado sobre a grande quantidade de gols sofridos em Caxias do Sul. O treinador admitiu que o time cometeu muitas falhas, mas fez questão de colocar isso em perspectiva.

— Sabe qual equipe tem menos gols sofridos? Palmeiras. E qual é a equipe com mais gols marcados? Palmeiras —, comentou o técnico. — Futebol é feito de gols marcados e gols sofridos.

De fato, com os cinco gols marcados diante do Juventude, o Palmeiras chegou à marca de 51 gols no Brasileirão, três a mais do que o Botafogo, que até então tinha o ataque mais positivo. Ao mesmo tempo, a defesa alviverde foi vazada apenas 23 vezes nas 30 partidas que o time disputou até aqui.

— É verdade, hoje (domingo) não tivemos tão fortes no aspecto defensivo, sobretudo na bola parada defensiva, principalmente no lance dos escanteios. A jogada do terceiro gol do nosso adversário é mérito deles — ponderou Abel. Os dois primeiros gols do Juventude partiram de cobranças de escanteio.

'Há que se valorizar as coisas positivas', diz técnico do Palmeiras

Mas, apesar de reconhecer as falhas, o treinador preferiu enaltecer os acertos do time, que com a vitória encostou no Botafogo na luta pela liderança.

— Há que se valorizar as coisas positivas. Fizemos cinco gols. Eu acho que a resiliência é uma marca desta equipe. Talento sem esforço, sem resiliência, não dá para ganhar este tipo de jogo —, considerou Abel Ferreira.

— Fomos uma equipe que veio jogar na casa do Juventude, onde eles têm apenas duas derrotas no campeonato. Ganharam, por exemplo, de Flamengo, Corinthians, Botafogo, Fluminense. Portanto, sabíamos das dificuldades. Na minha opinião, foi um grande jogo.