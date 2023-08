O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste sábado (19), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Raphael Veiga e Richard Ríos. Com a vitória, a diferença do Verdão para o líder Botafogo caiu de 13 para 11 pontos. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Abel Ferreira enalteceu o desempenho de sua equipe na partida, mas disse que ainda vê briga distante com o time carioca no Brasileirão.