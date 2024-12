Palmeiras fatura premiação milionária com vice do Brasileirão

Apesar de não conquistar o tricampeonato do Brasileirão neste domingo (8), o Palmeiras garantiu uma premiação milionária pela segunda colocação. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 45,7 milhões ao Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Fluminense: Allianz Parque não tem lotação máxima para jogo do Brasileirão

➡️ Fluminense vence o Palmeiras, evita rebaixamento e garante vaga na Sul-Americana

Com a derrota por 1 a 0, o Palmeiras permaneceu na segunda colocação, com 73 pontos, seis atrás do Botafogo, campeão da competição.

Premiação do Brasileirão 2024

1º lugar - R$ 48,1 milhões

2º lugar - R$ 45,7 milhões (posição do Palmeiras)

3º lugar - R$ 43,3 milhões

4º lugar - R$ 40,8 milhões

5º lugar - R$ 38,5 milhões

6º lugar - R$ 36,1 milhões

7º lugar - R$ 33,7 milhões

8º lugar - R$ 31,3 milhões

9º lugar - R$ 28,8 milhões

10º lugar - R$ 26,4 milhões

11º lugar - R$ 20,7 milhões

12º lugar - R$ 19,2 milhões

13º lugar - R$ 17,8 milhões

14º lugar - R$ 17,3 milhões

15º lugar - R$ 16,8 milhões

16º lugar - R$ 16,3 milhões

Calendário do Palmeiras em 2025

Além de conquistar a segunda posição no Campeonato Brasileiro, que garantiu uma premiação de R$ 45,7 milhões, o Palmeiras está classificado para a fase de grupos da Libertadores e entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O desempenho esportivo nas últimas temporadas, inclusive, assegurou ao clube uma vaga no Super Mundial de Clubes, que será disputado entre os meses de junho e julho. Cabeça de chave do Grupo A, o Verdão irá encarar o Porto, de Portugal, o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Disputa de bola entre jogadores de Palmeiras e Fluminense, no Allianz Parque, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras