Abel define escalação do Palmeiras para ‘decisão’ no Paulistão

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo-SP, na noite desta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Recuperado, Estêvão retorna ao time titular e forma o trio de ataque ao lado de Facundo Torres, contratado nesta janela de transferências junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, e Flaco López, que assume a vaga do lesionado Maurício.

- Muitas pessoas esquecem que a gente é humano também, que a gente é trabalhador normal (risos). Infelizmente, peguei uma amigdalite forte nesses últimos dias, mas, graças a Deus, eu estou 100% agora e totalmente comprometido e focado para conseguir ajudar a equipe buscando mais três pontos - afirmou Estêvão.

Já na defesa, a comissão técnica optou pela entrada do jovem Benedetti na vaga do capitão Gustavo Gómez, que trata um incômodo muscular na coxa sentindo no último compromisso da equipe no torneio estadual.

Recuperado, Estêvão retorna para a escalação titular do Palmeiras nesta quinta-feira (20) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo-SP tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Na terceira colocação do grupo D, o Verdão necessita de uma vitória para manter vivo o sonho do tetracampeonato Paulista.

Após encarar o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Alviverde encerra sua participação na fase regular diante do Mirassol no próximo domingo (23), fora de casa, no estádio Maião.

