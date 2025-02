Felipe Melo, ex-jogador com passagens vitoriosas pelo Palmeiras e Fluminense, se pronunciou sobre a polêmica dos gramados sintéticos no Brasil que ganhou força após movimento conjunto de diversos nomes de peso do Brasileirão. O atual comentarista da Globo, se diz "partidário da grama natural" e revela ter sofrido com lesões no sintético. Confira seu posicionamento;

- Eu joguei durante muito tempo no gramado sintético, quando jogava no Palmeiras (Allianz Parque). Óbvio que o sintético é outro jogo e, no meu modo de pensar, altamente prejudicial ao atleta. Eu paguei muito por isso, tive lesões importantes. E quando joguei lá no Engenhão, me machuquei com dez minutos de jogo. Eu sou partidário da grama natural, não tem nem discussão. Tem que ser grama natural - defendeu Felipe Melo.

- O meu posicionamento não significa que estou criticando o time "A" ou "B", estou falando sobre gramado. E eu não considero isso uma hipocrisia porque eu de fato fui feliz lá, mas é claro que era um jogo diferente. A grama sintética é boa, não é uma porcaria, mas quando eu saía de jogos disputados em grama sintética, era necessário se cuidar muito mais, saía com os tendões gritando. Mas não ruim, não é uma m#erd@! O jogo é rápido, a bola rola super bem - concluiu em seus stories no Instagram.

Allianz Parque, estádio do Palemiras, ex-clube de Felipe Melo, adotou o gramado sintético (Foto: Rafael Oliva/Lance!)

Estádios com gramado sintético no Brasil

Os estádios do Brasileirão que possuem gramado 100% sintético são o Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo).

Além destes três estádios, a Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, contam com gramados híbridos. Neste tipo de gramado, há uma mistura entre grama sintética e natural. No estádio do Timão, por exemplo, a proporção de grama sintética em meio ao campo natural chega a 4% no máximo.

Em breve, o Pacaembu, principal palco do futebol paulista, e que se encontra em obras atualmente, também contará com gramado sintético.

A Fifa permite sintético no Brasil?

A FIFA permite o uso de gramado sintético no Brasil, mas estabelece uma série de padrões para que um gramado artificial receba sua certificação de qualidade. O Estádio Olímpico Nilton Santos, casa do Botafogo no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, é um dos estádios que possui este certificado de qualidade.

