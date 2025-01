Que o Campeonato Paulista servirá como uma fase de testes para o elenco do Palmeiras não é novidade. No entanto, o técnico Abel Ferreira parece já saber onde errou em suas escalações e provavelmente não insistirá no que não deu certo, já que o próprio português fez uma autocrítica após o empate do Verdão com o Noroeste pela segunda rodada da competição.

Algumas peças do time, no entanto, ainda precisam de mais ritmo de jogo para engrenar neste início de temporada. A melhora deve acontecer nas próximas cinco rodadas, segundo o treinador alviverde acredita.

- Eu acredito que em quatro ou cinco jogos os nossos jogadores poderão chegar próximo daquilo que se espera de suas capacidades físicas, pois falta o ritmo competitivo. O ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma - disse Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o duelo em Bauru.

Depois de atuar com duas equipes totalmente diferentes nos dois primeiros jogos do Estadual, Abel Ferreira deve mudar novamente e mandar a campo o acredita ter de melhor no momento, já que o próximo duelo é o clássico contra o Santos, na quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro.

Visto que dois testes foram feitos até agora, a tendência é que o Palmeiras vá com força máxima para a disputa do clássico. Caso isso se confirme, a escalação não deve ter nenhuma grande surpresa em relação ao time que terminou o Brasileirão de 2024 .

Com isso, o Palmeiras deve enfrentar o Peixe com a seguinte formação: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López.

Há, ainda, jogadores considerados "titulares" e que brigam por vaga no time, como é o caso de Felipe Anderson. Além disso, garotos recém-promovidos vêm conquistando minutos em campo, como Thalys, autor do gol de empate contra o Noroeste. Flaco López, por sua vez, é um dos atletas que precisam entregar mais dentro de campo, como o próprio treinador avaliou.