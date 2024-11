Gafe da Globo em gol do Botafogo contra o Palmeiras viraliza: ‘Bizarro’

O segundo gol do Botafogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, chamou atenção durante a transmissão da Globo nesta terça-feira (26). A emissora colocou uma propaganda no ar e, segundos depois, o Alvinegro ampliou o marcador com o atacante Savarino. A situação viralizou nas redes sociais.

O Botafogo teve um tiro de meta para cobrar, e a Globo aproveitou para colocar a propaganda de uma montadora de carros no ar. Contudo, John cobrou rápido, Igor Jesus escorou de cabeça, e Savarino completou para o gol, ainda com o anúncio na transmissão. O Alvinegro venceu o jogo por 3 a 1.

