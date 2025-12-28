Jornal aponta romance entre Sydney Sweeney e jogador da Serie A
Jornal italiano revela suposto romance entre Pulisic e atriz norte-americana
O atacante do Milan, Christian Pulisic, e a atriz Sydney Sweeney, conhecida por seu trabalho na série Euphoria, estariam mantendo um relacionamento amoroso, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport. A informação rapidamente ganhou repercussão internacional. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou para confirmar ou desmentir o suposto romance.
Pulisic é considerado o principal nome da seleção americana de futebol e atualmente defende as cores do Milan. Sydney Sweeney ganhou notoriedade por sua atuação na série Euphoria.
Jornal italiano revela suposto romance entre Pulisic e Sydney Sweeney
O veículo italiano publicou que o jogador americano e a atriz estariam se encontrando, mas não forneceu detalhes específicos sobre como ou quando os supostos encontros teriam começado. As informações circulam principalmente na Itália, país onde Pulisic atua profissionalmente.
Sydney Sweeney encerrou seu relacionamento com o produtor de cinema Jonathan Davino, enquanto Pulisic, principal nome da seleção dos Estados Unidos, estava anteriormente em um relacionamento com a jogadora de golfe Alexa Melton.
O Milan venceu o Verona por 3 a 0, neste domingo (28), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. O norte-americano Pulisic abriu o placar na etapa inicial, enquanto Nkunku balançou as redes duas vezes em um dia inspirado de Luka Modric, que participou de dois gols.
