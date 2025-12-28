menu hamburguer
Futebol Internacional

Dembélé faz 'hat-trick' e conquista prêmio de melhor do mundo do Globe Soccer Awards

Atacante vence 3º troféu após Bola de Ouro e Fifa The Best

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
14:26
Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
imagem cameraDembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid durante o Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Protagonista do PSG na temporada, Dembélé conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo do Globe Soccer Awards, neste domingo (28). Com isso, o francês venceu todos os troféus individuais possíveis com a Bola de Ouro e o Fifa The Best.

Na disputa, Dembélé superou adversários de peso, como Lamine Yamal (Barcelona, Raphinha (Barcelona), Mbappé (Real Madrid) e Vitinha (PSG). O jogador foi o grande destaque do PSG nas conquistas da Champions League, Ligue 1 e Copa da França na temporada passada.

Na última temporada, Ousmane Dembélé disputou 53 partidas, marcou 35 gols e contribuiu com 16 assistências. O atacante foi o artilheiro da Ligue 1 e autor do único gol na vitória do PSG sobre o Monaco na decisão da Supercopa da França.

Apesar de ter conquistado o prêmio mais importante do evento, Dembélé havia perdido o troféu de melhor atacante para Lamine Yamal mais cedo. O jogador da seleção francesa concorreu a esses dois prêmios no Globe Soccer Awards.

PSG de Dembélé domina premiação

Além de Dembélé, Vitinha também ganhou o prêmio de melhor meio-campista da temporada, Luis Campos venceu o troféu de melhor dirigente, Nasser Al-Khelaifi conquistou o prêmio de melhor presidente e o PSG foi eleito o melhor clube de 2024/2025.

OUSMANE DEMBÉLÉ
Ousmane Dembélé com o troféu da Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

circulo com pontos dentroTudo sobre

