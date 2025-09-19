menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Wolves x Leeds: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Wolves x Leeds: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraWolves x Leeds: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Wolverhampton (ING)
Dia 19/09/2025
11:05
Wolves e Leeds terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 11h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). O jogo terá transmissão da Xsports e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Wolves 🟡⚫

O Wolverhampton começou a temporada em baixa. O clube comandado por Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi derrotado nas quatro primeiras partidas da Premier League e ocupa a lanterna. Na estreia, foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0, além de para o Bournemouth, por 1 a 0, Everton, por 3 a 2, e Newcastle, por 1 a 0.

Leeds 🟡🔵

O Leeds também briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês. O clube está em 16° lugar e soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Na rodada anterior, o Fulham bateu a equipe por 1 a 0.

Ficha do jogo

Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
LEE
5ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick, Adam Nunn e Gavin Ward (quarto árbitro)
Var
Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Wolverhampton e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Wolves 🆚 Leeds
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Gavin Ward (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
Johnstone; Mosquera, Agbadou e Toti; Rodrigo Gomes, Krejci II, André, João Gomes e Bueno; Arokodare e Hwang Hee-Chan.

❌ Desfalques: Strand Larsen e Enso González.
Dúvidas: Ki-Jana Hoever.

Leeds (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; Bogle, Gudmundsson, Rodon e Struijk; Longstaff, Ampadu e Stach; Aaronson, Calvert-Lewin e Okafor.

❌ Desfalques: Joel Piroe.
Dúvidas: Lucas Perri.

wolves
Hwang Hee-Chan comemora gol marcado pelo Wolverhampton (Foto: Divulgação/Wolves)

