Rivaldo revela torcida na Champions League e aponta favorito ao título

A Champions League 2025/26 começou nesta semana e Rivaldo, embaixador da Betfair e campeão da edição de 2002/03, falou em entrevista exclusiva à casa de apostas sobre os principais destaques da competição mais prestigiada do continente. O craque comentou novidades como os longos traslados das equipes com a entrada de times de fora do centro da Europa, a presença dos brasileiros mirando a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 e quem é o seu candidato ao título.

O embaixador da Betfair reforçou o equilíbrio atual da Champions League e lembrou que nos últimos dez anos de disputas sete clubes diferentes venceram a ‘Orelhuda’.

— A gente tem muitos clubes grandes espalhados pela Europa que podem fazer uma temporada muito boa. Acho que tem sido excelente para a Champions essa variação de campeões. Quando vemos essa mudança, acho que mostra a real força que uma competição como a Champions tem. Sinto que nos últimos anos tudo tem ficado mais nivelado e podemos ver times vencendo pela primeira vez, como o City, e no ano passado com o PSG sendo uma grande surpresa e levando a competição. Vemos muitos times fazendo grandes investimentos para buscar o título.

Para Rivaldo, o Barcelona é o favorito ao título nesta temporada.

— Torço sempre para que tenhamos surpresas como tivemos ano passado e espero que possamos ter novos campeões inéditos novamente, porque isso valoriza ainda mais a Champions, aumentando o número de campeões na história. Mas vou torcer para o Barcelona, não posso deixar de torcer para eles serem campeões e realmente acho que eles entram como um dos grandes favoritos — finaliza Rivaldo, em entrevista exclusiva à Betfair.

O Barcelona, favorito de Rivaldo ao título, entra em campo nesta quinta-feira (18) para enfrentar o Newcastle na Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)

