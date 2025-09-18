De Bruyne retorna a Manchester na estreia da Champions pelo Napoli
Meia belga retornará ao Etihad Stadium, onde foi sua casa durante uma década, agora com a camisa do clube italiano
Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela estreia das equipes na Champions League, e o jogo terá um gosto especial para o meio-campista Kevin de Bruyne. O belga retornará ao Etihad Stadium, onde foi sua casa durante uma década, agora com a camisa do clube italiano.
Após anos vitoriosos com a camisa do City, De Bruyne deixou Manchester após Guardiola optar por não renovar seu contrato e começou uma nova empreitada no futebol italiano. O meia belga chegou ao Napoli sem custos e fechou contrato de dois anos, além da opção de estender por mais um.
Kevin chegou ao Manchester City um ano antes de Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg. Logo em sua primeira temporada, o então jovem foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.
Em 2016/17, com a chegada do treinador espanhol, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.
Após o anúncio do sorteio da fase de liga da Champions, o jogador de 34 anos confessou que mantém a identificação com o City.
— Muito em breve, vamos jogar contra o Manchester City. Vai ser um pouco estranho, o City é o meu clube e isso não vai mudar — contou o belga.
Manchester City x Napoli
O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, chega para a estreia europeia com um início de temporada inconstate na Premier League, com duas vitórias e duas derrotas. Porém, no último jogo, derrotou o Manchester United, maior rival, por 3 a 0. A equipe conta com a boa fase de Haaland, que já marcou quatro gols na temporada.
Já o Napoli começou de forma perfeita nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento e com apenas um gol sofrifo. Comandados por Antonio Conte, a equipe se reforçou na janela de transferências, sendo o principal nome Kevin De Bruyne, um dos ídolos da história recente do City.
