menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

De Bruyne retorna a Manchester na estreia da Champions pelo Napoli

Meia belga retornará ao Etihad Stadium, onde foi sua casa durante uma década, agora com a camisa do clube italiano

Kevin de Bruyne - Napoli x Arezzo
imagem cameraKevin de Bruyne em ação pelo Napoli (Foto: Reprodução)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/09/2025
12:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela estreia das equipes na Champions League, e o jogo terá um gosto especial para o meio-campista Kevin de Bruyne. O belga retornará ao Etihad Stadium, onde foi sua casa durante uma década, agora com a camisa do clube italiano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após anos vitoriosos com a camisa do City, De Bruyne deixou Manchester após Guardiola optar por não renovar seu contrato e começou uma nova empreitada no futebol italiano. O meia belga chegou ao Napoli sem custos e fechou contrato de dois anos, além da opção de estender por mais um.

continua após a publicidade

Kevin chegou ao Manchester City um ano antes de Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg. Logo em sua primeira temporada, o então jovem foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.

Em 2016/17, com a chegada do treinador espanhol, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.

continua após a publicidade
Agora no Napoli, De Bruyne é ídolo do Manchetser City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Agora no Napoli, De Bruyne é ídolo do Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Após o anúncio do sorteio da fase de liga da Champions, o jogador de 34 anos confessou que mantém a identificação com o City.

— Muito em breve, vamos jogar contra o Manchester City. Vai ser um pouco estranho, o City é o meu clube e isso não vai mudar — contou o belga.

Manchester City x Napoli

O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, chega para a estreia europeia com um início de temporada inconstate na Premier League, com duas vitórias e duas derrotas. Porém, no último jogo, derrotou o Manchester United, maior rival, por 3 a 0. A equipe conta com a boa fase de Haaland, que já marcou quatro gols na temporada.

Já o Napoli começou de forma perfeita nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento e com apenas um gol sofrifo. Comandados por Antonio Conte, a equipe se reforçou na janela de transferências, sendo o principal nome Kevin De Bruyne, um dos ídolos da história recente do City.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias