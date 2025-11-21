menu hamburguer
Onde Assistir

Wolves x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 12ª rodada

Avatar
Lance!
Wolverhampton (ING)
Dia 21/11/2025
14:48
imagem cameraWolverhampton x Crystal Palace: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Wolves e Crystal Palace se enfrentam neste sábado (22), às 12h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+



➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
12ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 22 de novembro, às 12h (de Brasília)
Local
Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick, Adam Nunn e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
Var
Stuart Attwell (VAR1) e Richard West (AVAR)
Onde assistir

O Wolverhampton, estrelado por Jhon Arias, João Gomes e André, é o lanterna da Premier League, com apenas dois pontos. O início desastroso da equipe fez com que a diretoria do clube demitisse o treinador português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Agora, os Lobos buscam se recuperar na competição e evitar o rebaixamento.



Campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace ocupa a 10ª colocação, com 17 pontos. A equipe de Oliver Glasner vem de empate por 0 a 0 contra o Brighton, antes da Data Fifa, e vitória sobre o AZ, pela Conference League.

Tudo sobre o jogo entre Wolves e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Wolverhampton 🆚 Crystal Palace
12ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Ruebyn Ricardo (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Richard West (AVAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
Johnstone; Tchatchoua, Santiago Bueno, Krejci, Toti Gomes e Hugo Bueno; Bellegarde, André e Munetsi; Larsen e Jhon Arias.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Marc Guéhi, Lacroix e Richards; Tyrick Mitchell, Lerma, Wharton e Daniel Muñoz; Pino, Sarr e Mateta.





João Gomes, volante brasileiro do Wolverhampton (Foto: Reprodução/Instagram)

Tudo sobre

