Treinador do Tottenham nega 'motim' liderado por capitão

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, adotou uma postura cautelosa na coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5) ao lidar com as recentes polêmicas com o capitão da equipe, Cristian Romero. O zagueiro argentino utilizou as redes sociais na última segunda-feira para criticar a profundidade do elenco do clube, descrevendo a falta de opções como "vergonhosa" logo após o fechamento da janela de transferências de inverno.

Questionado repetidamente se Romero havia sido punido ou multado financeiramente pela diretoria, Frank evitou uma resposta direta, limitando-se a dizer que o clube já tratou do assunto que a situação está resolvida sob sigilo interno. Esta é a segunda vez em menos de um mês que o capitão se manifesta publicamente de forma ácida contra a gestão; na anterior, ele chegou a mencionar "mentiras" da diretoria em uma publicação posteriormente editada.

Defesa

Thomas Frank defendeu o caráter de Romero, descrevendo-o como um jogador extremamente ambicioso e apaixonado, cujas emoções às vezes podem transbordar. No entanto, o treinador deixou claro que não concorda com a forma como o atleta se expressou.

— Eu não teria feito isso. Essa é a minha mensagem. Cuti é um jogador muito apaixonado que quer vencer sempre. Às vezes, quando se é assim, isso pode se tornar um descontrole. Já abordamos isso internamente. Ele é um líder de 27 anos que ainda cometerá erros, assim como eu, aos 52, também cometo — declarou o técnico.

Frank também refutou a ideia de que Romero estaria liderando uma "revolta" dos jogadores, afirmando que uma postagem individual não necessariamente reflete o pensamento de todo o grupo, apesar de vários companheiros terem curtido a publicação. Para o treinador, as curtidas podem ser interpretadas como um apoio ao esforço do time no empate contra o Manchester City, e não obrigatoriamente um endosso às críticas contra o clube.

Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Balanço da janela de transferências

As declarações de Romero ganharam peso devido ao desempenho modesto do Tottenham no mercado de inverno. Embora o clube tenha contratado Conor Gallagher e o jovem Souza, as tentativas fracassadas de trazer nomes como Antoine Semenyo e Andy Robertson parecem ter alimentado a frustração do capitão.

Thomas Frank, por sua vez, defendeu o trabalho da diretoria, pedindo paciência aos torcedores. O treinador argumentou que é injusto julgar a gestão por apenas uma janela de transferências e destacou a chegada de Gallagher como um reforço de peso.

— Contratamos um jogador de qualidade para o time titular. Se compararmos com outros clubes, fomos muito bem. Tentamos fazer mais, mas não foi possível por diversos motivos. É importante tomarmos decisões com calma — concluiu Frank, reforçando que o elenco atual é capaz de competir em alto nível.

Thomas Frank é treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

