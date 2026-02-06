menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Treinador do Tottenham nega 'motim' liderado por capitão

Cristian Romero criticou profundidade do elenco do clube nas redes sociais

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
11:49
Romero comemora gol do Tottenham sobre o PSG na Supercopa da Europa
Romero comemora gol do Tottenham sobre o PSG na Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, adotou uma postura cautelosa na coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5) ao lidar com as recentes polêmicas com o capitão da equipe, Cristian Romero. O zagueiro argentino utilizou as redes sociais na última segunda-feira para criticar a profundidade do elenco do clube, descrevendo a falta de opções como "vergonhosa" logo após o fechamento da janela de transferências de inverno.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Questionado repetidamente se Romero havia sido punido ou multado financeiramente pela diretoria, Frank evitou uma resposta direta, limitando-se a dizer que o clube já tratou do assunto que a situação está resolvida sob sigilo interno. Esta é a segunda vez em menos de um mês que o capitão se manifesta publicamente de forma ácida contra a gestão; na anterior, ele chegou a mencionar "mentiras" da diretoria em uma publicação posteriormente editada.

Defesa

Thomas Frank defendeu o caráter de Romero, descrevendo-o como um jogador extremamente ambicioso e apaixonado, cujas emoções às vezes podem transbordar. No entanto, o treinador deixou claro que não concorda com a forma como o atleta se expressou.

— Eu não teria feito isso. Essa é a minha mensagem. Cuti é um jogador muito apaixonado que quer vencer sempre. Às vezes, quando se é assim, isso pode se tornar um descontrole. Já abordamos isso internamente. Ele é um líder de 27 anos que ainda cometerá erros, assim como eu, aos 52, também cometo — declarou o técnico.

Frank também refutou a ideia de que Romero estaria liderando uma "revolta" dos jogadores, afirmando que uma postagem individual não necessariamente reflete o pensamento de todo o grupo, apesar de vários companheiros terem curtido a publicação. Para o treinador, as curtidas podem ser interpretadas como um apoio ao esforço do time no empate contra o Manchester City, e não obrigatoriamente um endosso às críticas contra o clube.

Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Cristian Romero em ação pelo Tottenham (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Balanço da janela de transferências

As declarações de Romero ganharam peso devido ao desempenho modesto do Tottenham no mercado de inverno. Embora o clube tenha contratado Conor Gallagher e o jovem Souza, as tentativas fracassadas de trazer nomes como Antoine Semenyo e Andy Robertson parecem ter alimentado a frustração do capitão.

Thomas Frank, por sua vez, defendeu o trabalho da diretoria, pedindo paciência aos torcedores. O treinador argumentou que é injusto julgar a gestão por apenas uma janela de transferências e destacou a chegada de Gallagher como um reforço de peso.

— Contratamos um jogador de qualidade para o time titular. Se compararmos com outros clubes, fomos muito bem. Tentamos fazer mais, mas não foi possível por diversos motivos. É importante tomarmos decisões com calma — concluiu Frank, reforçando que o elenco atual é capaz de competir em alto nível.

Thomas Frank é treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Thomas Frank é treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

