Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/01/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (31), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma programação variada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista, Gaúcho, Mineiro, Cearense e Pernambucano, além de confrontos importantes pelas ligas europeias, como os campeonatos Alemão, Italiano, Espanhol, Inglês, Francês, Holandês, Turco, Escocês, Português e também competições da América do Sul, incluindo os torneios Argentino e Mexicano.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 31 de janeiro de 2026)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 09h: Bochum x Schalke 04 — Canal GOAT e OneFootball
- 09h: Holstein Kiel x Greuther Furth — OneFootball
- 09h: Eintracht Braunschweig x Karlsruher — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 10h: 1860 Munique x Alemannia Aachen — Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 11h30: Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen — Sportv, Canal GOAT e OneFootball
- 11h30: RB Leipzig x Mainz 05 — Canal GOAT e OneFootball
- 11h30: Augsburg x St. Pauli — OneFootball
- 11h30: Hoffenheim x Union Berlin — OneFootball
- 11h30: Werder Bremen x Borussia Monchengladbach — OneFootball
- 14h30: Hamburgo x Bayern de Munique — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
Campeonato Inglês
- 12h: Leeds United x Arsenal — ESPN e Disney+
- 12h: Wolverhampton x Bournemouth — ESPN 4 e Disney+
- 12h: Brighton x Everton — Xsports e Disney+
- 14h30: Chelsea x West Ham — ESPN e Disney+
- 17h: Liverpool x Newcastle — Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 09h30: Stoke City x Southampton — ESPN e Disney+
- 12h: Portsmouth x West Bromwich — Disney+
- 16h30: Kaiserslautern x Elversberg — OneFootball e Canal GOAT
Campeonato Espanhol
- 10h: Real Oviedo x Girona — ESPN 4 e Disney+
- 12h15: Osasuna x Villarreal — ESPN 2 e Disney+
- 14h30: Levante x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+
- 17h: Elche x Barcelona — ESPN e Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 10h: Troyes x Le Mans — SportyNet
Campeonato Francês
- 17h05: Monaco x Rennes — CazéTV
Campeonato Italiano
- 11h: Pisa x Sassuolo — Disney+
- 14h: Napoli x Fiorentina — CazéTV e Disney+
- 16h45: Cagliari x Hellas Verona — Disney+
Campeonato Holandês
- 12h30: AZ x NEC Nijmegen — Disney+
- 17h: Sparta Rotterdam x Groningen — Disney+
Campeonato Turco
- 14h: Besiktas x Konyaspor — Disney+
Campeonato Potiguar
- 15h: Laguna x Potiguar — TV FNF (Youtube)
- 16h: QFC x América-RN — Canal GOAT e TV Tropical
- 19h: Potyguar x ABC — Canal GOAT
Campeonato Paulista
- 16h: Guarani x Ponte Preta — TNT e HBO Max
- 20h30: São Paulo x Santos — Record, CazéTV e HBO Max
- 20h30: Primavera x Portuguesa — HBO Max
Campeonato Goiano
- 16h: Atlético-GO x CRAC — Canal GOAT e TV Brasil Central
Campeonato Paranaense
- 16h: Cianorte x Coritiba — Canal GOAT, RIC TV e TV Coxa
Campeonato Alagoano
- 16h: CRB x ASA — TV Pajuçara
Campeonato Paraense
- 16h: São Francisco-PA x Remo — TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (Youtube)
Campeonato Sergipano
- 16h: Lagarto x Itabaiana — TV Atalaia
Campeonato Capixaba
- 16h: Desportivo Ferroviária x Porto Vitória — TV Vitória
Campeonato Gaúcho
- 16h30: Grêmio x Juventude — Premiere
- 16h30: Caxias x Internacional — Sportv
Campeonato Mineiro
- 16h30: Pouso Alegre x Atlético-MG — Globo, Premiere e ge tv
- 18h30: América-MG x URT — Sportv e Premiere
Campeonato Cearense
- 16h30: Fortaleza x Iguatu — Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará
Campeonato Pernambucano
- 16h30: Sport x Santa Cruz — Globo
- 16h30: Retrô x Decisão — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 16h30: Vitória-PE x Náutico — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 16h30: Jaguar x Maguary — TV FPF Betnacional
Campeonato Paraibano
- 16h30: Campinense x Botafogo-PB — Globo
Campeonato Escocês
- 17h: Dundee United x Hearts — OneFootball
Campeonato Acreano
- 17h: Adesg x Galvez — TV Gazeta AC
Campoenato Português
- 17h30: Alverca x Estrela Amadora — Xsports e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h45: Independiente x Vélez Sarsfield — ESPN 4 e Disney+
- 22h: Atlético Tucumán x Huracán — Disney+
Campeonato Mexicano
- 20h: Atlético San Luis x Chivas Guadalajara — Disney+
