imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/01/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
06:00
Campeonato Brasileiro 2025 - Santos FC x São Paulo FC
imagem cameraJogos de hoje: Santos x São Paulo, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão de 2025, no Vila Belmiro (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (31), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma programação variada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista, Gaúcho, Mineiro, Cearense e Pernambucano, além de confrontos importantes pelas ligas europeias, como os campeonatos Alemão, Italiano, Espanhol, Inglês, Francês, Holandês, Turco, Escocês, Português e também competições da América do Sul, incluindo os torneios Argentino e Mexicano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 31 de janeiro de 2026)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  1. 09h: Bochum x Schalke 04 — Canal GOAT e OneFootball
  2. 09h: Holstein Kiel x Greuther Furth — OneFootball
  3. 09h: Eintracht Braunschweig x Karlsruher — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 10h: 1860 Munique x Alemannia Aachen — Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 11h30: Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen — Sportv, Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30: RB Leipzig x Mainz 05 — Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30: Augsburg x St. Pauli — OneFootball
  • 11h30: Hoffenheim x Union Berlin — OneFootball
  • 11h30: Werder Bremen x Borussia Monchengladbach — OneFootball
  • 14h30: Hamburgo x Bayern de Munique — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball

Campeonato Inglês

  1. 12h: Leeds United x Arsenal — ESPN e Disney+
  2. 12h: Wolverhampton x Bournemouth — ESPN 4 e Disney+
  3. 12h: Brighton x Everton — Xsports e Disney+
  4. 14h30: Chelsea x West Ham — ESPN e Disney+
  5. 17h: Liverpool x Newcastle — Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 09h30: Stoke City x Southampton — ESPN e Disney+
  • 12h: Portsmouth x West Bromwich — Disney+
  • 16h30: Kaiserslautern x Elversberg — OneFootball e Canal GOAT

Campeonato Espanhol

  • 10h: Real Oviedo x Girona — ESPN 4 e Disney+
  • 12h15: Osasuna x Villarreal — ESPN 2 e Disney+
  • 14h30: Levante x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+
  • 17h: Elche x Barcelona — ESPN e Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 10h: Troyes x Le Mans — SportyNet

Campeonato Francês

  • 17h05: Monaco x Rennes — CazéTV

Campeonato Italiano

  1. 11h: Pisa x Sassuolo — Disney+
  2. 14h: Napoli x Fiorentina — CazéTV e Disney+
  3. 16h45: Cagliari x Hellas Verona — Disney+

Campeonato Holandês

  • 12h30: AZ x NEC Nijmegen — Disney+
  • 17h: Sparta Rotterdam x Groningen — Disney+

Campeonato Turco

  • 14h: Besiktas x Konyaspor — Disney+

Campeonato Potiguar

  • 15h: Laguna x Potiguar — TV FNF (Youtube)
  • 16h: QFC x América-RN — Canal GOAT e TV Tropical
  • 19h: Potyguar x ABC — Canal GOAT

Campeonato Paulista

  • 16h: Guarani x Ponte Preta — TNT e HBO Max
  • 20h30: São Paulo x Santos — Record, CazéTV e HBO Max
  • 20h30: Primavera x Portuguesa — HBO Max

Campeonato Goiano

  • 16h: Atlético-GO x CRAC — Canal GOAT e TV Brasil Central

Campeonato Paranaense

  • 16h: Cianorte x Coritiba — Canal GOAT, RIC TV e TV Coxa

Campeonato Alagoano

  • 16h: CRB x ASA — TV Pajuçara

Campeonato Paraense

  • 16h: São Francisco-PA x Remo — TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (Youtube)

Campeonato Sergipano

  • 16h: Lagarto x Itabaiana — TV Atalaia

Campeonato Capixaba

  • 16h: Desportivo Ferroviária x Porto Vitória — TV Vitória

Campeonato Gaúcho

  • 16h30: Grêmio x Juventude — Premiere
  • 16h30: Caxias x Internacional — Sportv

Campeonato Mineiro

  • 16h30: Pouso Alegre x Atlético-MG — Globo, Premiere e ge tv
  • 18h30: América-MG x URT — Sportv e Premiere

Campeonato Cearense

  • 16h30: Fortaleza x Iguatu — Verdes Mares, Canal GOAT e TV Ceará

Campeonato Pernambucano

  • 16h30: Sport x Santa Cruz — Globo
  • 16h30: Retrô x Decisão — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 16h30: Vitória-PE x Náutico — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 16h30: Jaguar x Maguary — TV FPF Betnacional
Jogos de hoje: Santa Cruz x Sport, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Pernambucano de 2024, no Arruda (Foto: Junior Boo/Gazeta Press)
Campeonato Paraibano

  • 16h30: Campinense x Botafogo-PB — Globo

Campeonato Escocês

  • 17h: Dundee United x Hearts — OneFootball

Campeonato Acreano

  • 17h: Adesg x Galvez — TV Gazeta AC

Campoenato Português

  • 17h30: Alverca x Estrela Amadora — Xsports e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h45: Independiente x Vélez Sarsfield — ESPN 4 e Disney+
  • 22h: Atlético Tucumán x Huracán — Disney+

Campeonato Mexicano

  • 20h: Atlético San Luis x Chivas Guadalajara — Disney+

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

