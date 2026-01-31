Fim de semana chegou e já virou tradição: você lê o Olho no Lance! para ficar por dentro dos cinco principais jogos do melhor futebol do mundo para acompanhar do sofá de casa. Esperamos as melhores histórias entre sábado (31) e domingo (1) pelos gramados europeus, para você encerrar janeiro e começar fevereiro da melhor forma.

🟡⚫ Wolverhampton x Bournemouth 🔴⚫

Para começar o dia, às 12h (de Brasília), temos um jogo que, à primeira vista, pode não chamar tanta atenção: Wolverhampton x Bournemouth, no Molineux Stadium. No entanto, trata-se de uma excelente oportunidade para acompanhar jovens brasileiros em ascensão na Premier League. Nesta 24ª rodada, o destaque fica para a dupla de volantes André e João Gomes pelos mandantes e para Evanilson como centroavante pelos visitantes, com possibilidade de a partida marcar a estreia de Rayan ao lado dele no ataque. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

Olho no Lance!: Rayan comemora a vitória do Vasco sobre o Fluminense no Maracanã, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)

🔴🔴 Liverpool x Newcastle ⚫⚪

Para encerrar o sábado com calma, você pode fazer uma pausa e voltar à TV às 17h (de Brasília) para acompanhar um jogo atraente só pelo nome dos times: Liverpool x Newcastle, em Anfield. As duas equipes, que asseguraram suas vagas diretas para as oitavas de final da Champions League nesta semana, agora voltam suas atenções para o cenário doméstico, onde o desafio é maior. Os Reds tentam retornar ao G4, enquanto os Magpies buscam sair da zona intermediária da tabela, ambos empenhados em justificar os investimentos e as expectativas sobre seus elencos.➡️ Assista ao jogo no Disney+

⚪⚪ Real Madrid x Rayo Vallecano ⚪🔴

Para abrir a manhã de domingo, após o café, estará em campo o maior clube do mundo, o Real Madrid, em clássico da capital espanhola contra o modesto Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, às 10h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da La Liga. Apenas um ponto atrás do líder Barcelona, os Merengues buscam confirmar o favoritismo e vencer sem sustos o rival, que ocupa a parte inferior da tabela. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

⚪🔴 Lyon x Lille 🔴⚪

Se o Real tiver algum problema, sabe que Endrick surge como solução, marcando presença mais uma vez, só que na França. O brasileiro estará em campo pelo Lyon contra o Lille, em partida válida pela 20ª rodada da Ligue 1, no Groupama Stadium. O camisa 9 atuará pela quarta vez pelo clube e será titular às 11h (de Brasília), a fim de manter a boa fase individual e coletiva da equipe treinada por Paulo Fonseca, diante de um adversário está na cola dos Gones na tabela. ➡️ Assista ao jogo na CazéTV/Prime Video

Olho no Lance!: Endrick (#9) comemora após marcar o quarto gol do Lyon na partida contra o Metz, no Stade Saint-Symphorien, válida pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

⚪⚪ Tottenham x Manchester City 🔵⚪

E se o dia começou com a Premier League, nada mais justo do que encerrar com a principal liga nacional do mundo, em um clássico moderno: Tottenham x Manchester City, em Londres. Os Spurs buscam confirmar a fama de incomodar Pep Guardiola e sair da crise, enquanto os Cityzens querem mais uma vitória para se aproximar do líder Arsenal. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

