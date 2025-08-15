Wolverhampton e Manchester City se enfrentam neste sábado (16), às 13h30 (de Brasília), no Molineux, em West Midlands (ING), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na última temporada, os Cityzens de Pep Guardiola terminaram a liga em terceiro lugar, com 71 pontos - 13 atrás do campeão Liverpool. Para não repetir a jornada sem troféus, o clube se reforçou com nomes como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Rayan Ait-Nouri, que chegam para compor o forte elenco do comandante. Apesar disso, um dos grandes pilares deu adeus: Kevin de Bruyne findou seu vínculo com os mancunianos e rumou ao Napoli.

O Wolverhampton, por sua vez, viveu um drama maior. Na primeira parte da temporada, com Gary O'Neil, a equipe parecia caminhar a passos largos para o descenso à Championship. Porém, a chegada de Vítor Pereira fez o time melhorar e fazer o necessário para fugir da queda. Entre as chegadas, está Jhon Arias, que deixou o Fluminense e já agradou nos amistosos, tendo boas chances de ser titular.

Tudo sobre o jogo entre Wolverhampton e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Manchester City

1ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Molineux, em West Midlands (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro); Scott Ledger e Marc Perry (auxiliares); David Webb (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury e Richard West

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠⚫ Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André e David Wolfe; Fernando López e Jhon Arias; Jorgen Strand Larsen



❌ Desfalques: León Chiwone e Fábio Silva (lesionados)



🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

James Trafford; Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké e Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, Ilkay Gundogan e Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland e Omar Marmoush



❌ Desfalques: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Josko Gvardiol e Savinho (lesionados); Ederson (possível saída)

❓ Dúvidas: Rodri e Phil Foden (lesionados)

