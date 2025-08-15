O brasileiro Luizão, do West Ham, segue com futuro indefinido no clube. Com contrato válido até o final do primeiro semestre de 2026, o zagueiro teve negociações travadas nas últimas semanas pela diretoria e segue em busca de novos ares.

Segundo apuração do Lance!, o defensor dos Hammers recebeu duas propostas nas últimas horas. O Khorfakkan, dos Emirados Árabes, e o Sabah, do Azerbaijão, fizeram aproximações pelo jogador e aguardam uma resposta para conhecer o desfecho da novela.

Apesar de impedir que o atleta deixe Londres, o West Ham não tem feito a utilização de seu futebol. Luizão, no momento, treina e atua pela equipe sub-21 para manter o ritmo de jogo. Na última temporada, inclusive, chegou a ser negociado de forma temporária com o Pogon Szczecin, da Polônia, mas retornou à Inglaterra após o fim do vínculo.

🔰 Brasileiro do West Ham foi ventilado em clube da Série A

O nome do brasileiro também esteve ligado ao Fortaleza nas últimas semanas. Luizão chegou a ser o plano A da diretoria do Leão do Pici para reforçar o sistema defensivo, mas a negativa dos Hammers e o bom momento de Gastón Ávila, que ganhou espaço com a chegada do comandante Renato Paiva, esfriaram as negociações.

O zagueiro foi revelado pelas categorias de base do São Paulo e fez sua estreia em maio de 2022, diante do Everton (CHI), pela Copa Sul-Americana. No ano seguinte, chegou aos Hammers, se juntando à equipe sub-21, mas não chegou a estrear pelos profissionais do clube até o momento.

