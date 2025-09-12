West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
- Matéria
- Mais Notícias
West Ham e Tottenham terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Crystal Palace x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir12/09/2025
- Onde Assistir
Newcastle x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir12/09/2025
- Onde Assistir
Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir12/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
West Ham
O West Ham teve início ruim nas duas primeiras rodadas, com derrota por 5 a 1, contra o Chelsea, em casa. Porém, na última partida, com gol de Lucas Paquetá, os Hammers bateram o Nottingham Forest por 3 a 0.
Tottenham
Atuais campeões da Europa League, o Tottenham teve início promissor nas duas primeiras rodadas da competição, com vitórias sobre o Burnley (3x0) e Manchester City (2x0). Porém, na última partida, foram surpreendidos e foram derrotados pelo Bournemouth, por 1 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Tottenham
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Neil Davies, Steven Meredith e Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Graham Potter)
Hermansen; Peters, Kilman, Mavropanos, Diouf; Soucek, Ward-Prowse, Bowen, Paquetá, Fernandes; Wilson
❌ Desfalques: Luis Guilherme
❓ Dúvidas: Fülkrug e Earthy
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Spence; Sarr, Palinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Johnson.
❌ Desfalques: Kulusevski, Maddison, Takai e Dragusin
❓ Dúvidas: Solanke e Bissouma
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias