Crystal Palace x Sunderland: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Crystal Palace e Sunderland terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Crystal Palace
Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace ocupa a oitava colocação e vem de vitória por 3 a 0 no confronto contra o Aston Villa. Antes disso, os Eagles haviam empatados os dois primeiros duelos pela Premier League, 0 a 0 contra o Chelsea e 1 a 1 contra o Nottingham Forest.
Sunderland
Recém-promovido à Premier League, o Sunderland teve início positivo, com duas vitórias em três partidas. O clube foi um dos que mais investiu na janela de transferências, com 190 milhões de euros gastos na contratação de 14 jogadores.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Sunderland (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Sunderland
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Simon Bennett, Dan Robathan e John Busby (quarto árbitro)
📺 VAR: Tim Robinson (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson: Richards, Guéhi, Lacroix; Muñoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Pino, Devenny, Mateta
❌ Desfalques: Sarr, Wharton, Riad, Doucoure e Nketiah
❓ Dúvidas: Kporha
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Noah, Diarra; Talbi, Mayenda, Fee
❌ Desfalques: Ballard, Alese, Cirkin, Hjelde, O'Nien, Mundle
❓ Dúvidas: —
