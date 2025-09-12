Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Arsenal e Nottingham Forest terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 08h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Arsenal 🔫
Um dos favoritos ao título da Premier League, o Arsenal ocupa a terceira colocação e vem de derrota por 1 a 0 no confronto direto contra o Liverpool. Antes disso, os Gunners haviam vencido o Manchester United por 1 a 0, e goleado o Leeds por 5 a 0.
Nottingham Forest 🔴⚪
O Nottingham Forest, por outro lado, está em 10° lugar e soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Na rodada anterior, o West Ham bateu a equipe de Ange Postecoglou por 3 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Nottingham Forest
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Nick Greenhalgh e Oliver Langford (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley (VAR1) e Marc Perry (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya, Calafiori, Mosquera, Gabriel Magalhães e Timber; Declan Rice, Zubimendi e Martin Odegaard; Eberechi Eze, Madueke e Viktor Gyokeres.
❌ Desfalques: Saliba, Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
❓ Dúvidas: -
Nottingham Forest (Técnico: Ange Postecoglou)
Sels, Neco Williams, Murillo, Milenkovic e Aina; Anderson, Douglas Luiz, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye; Wood.
❌ Desfalques: Zinchenko e Nicolas Dominguez.
❓ Dúvidas: -
