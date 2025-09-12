Newcastle x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Newcastle e Wolves terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no St. James Park, em Newcastle (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Newcastle ⚫⚪
O Newcastle chega para o confronto sem vencer na Premier League. Na 17ª colocação, os Magpies empataram em 0 a 0 contra Aston Villa e Leeds, além de perder para o Liverpool, por 3 a 2. A equipe está uma posição à frente da zona de rebaixamento.
Wolverhampton 🟡⚫
O Wolverhampton também começou a temporada em baixa. O clube comandado por Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi derrotado nas três primeiras partidas do Campeonato Inglês e ocupa a lanterna. Na estreia, foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0, além de para o Bournemouth, por 1 a 0, e Everton, por 3 a 2.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Wolverhampton
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Daniel Cook, Ian Hussin e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Jason Tindall)
Pope, Livramento, Schär, Burn e Hall; Joelinton, Tonali e Bruno Guimarães; Elanga, Barnes e Woltemade.
❌ Desfalques: Anthony Gordon e Yoane Wissa.
❓ Dúvidas: Jacob Ramsey.
Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá, Bueno, Toti e Agbadou; Tchatchoua, João Gomes, André e David Wolfe; Muntesi, Jhon Arias e Hwang.
❌ Desfalques: Enso González.
❓ Dúvidas: Strand Larsen.
