menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Newcastle x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

imagem cameraNewcastle x Wolves: quarta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Newcastle (ING)
Dia 12/09/2025
14:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Newcastle e Wolves terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no St. James Park, em Newcastle (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Newcastle ⚫⚪

O Newcastle chega para o confronto sem vencer na Premier League. Na 17ª colocação, os Magpies empataram em 0 a 0 contra Aston Villa e Leeds, além de perder para o Liverpool, por 3 a 2. A equipe está uma posição à frente da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Wolverhampton 🟡⚫

O Wolverhampton também começou a temporada em baixa. O clube comandado por Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi derrotado nas três primeiras partidas do Campeonato Inglês e ocupa a lanterna. Na estreia, foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0, além de para o Bournemouth, por 1 a 0, e Everton, por 3 a 2.

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
4ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
St. James Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh
Assistentes
Daniel Cook, Ian Hussin e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
Var
Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Wolverhampton
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Daniel Cook, Ian Hussin e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle (Técnico: Jason Tindall)
Pope, Livramento, Schär, Burn e Hall; Joelinton, Tonali e Bruno Guimarães; Elanga, Barnes e Woltemade.

❌ Desfalques: Anthony Gordon e Yoane Wissa.
Dúvidas: Jacob Ramsey.

Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá, Bueno, Toti e Agbadou; Tchatchoua, João Gomes, André e David Wolfe; Muntesi, Jhon Arias e Hwang.

❌ Desfalques: Enso González.
Dúvidas: Strand Larsen.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Will Osula - Newcastle
Osula comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias