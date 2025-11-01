West Ham x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
West Ham e Newcastle se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no London Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
O West Ham chega para o confronto em um momento de crise histórica. A equipe, que está afundada na zona de rebaixamento (19º lugar), fez seu pior início na história da Premier League, com apenas quatro pontos em nove jogos. O principal problema tem sido a defesa, a pior do campeonato com 20 gols sofridos. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o time vem de três derrotas seguidas e corre o risco de, em caso de novo tropeço, registrar pela primeira vez na história do clube oito derrotas nos dez primeiros jogos da temporada.
O Newcastle vive uma situação de grande contraste. A equipe de Eddie Howe está em excelente forma geral, com cinco vitórias nos últimos seis jogos em todas as competições, apoiada por uma defesa muito sólida. No entanto, o desempenho fora de casa na Premier League é péssimo: o time ainda não venceu como visitante nesta temporada.
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Newcastle pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham x Newcastle
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Nick Greenhalgh (assistentes); Peter Bankes (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo):
Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Magassa, Soucek; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson
Newcastle (Técnico: Eddie Howe
Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon
