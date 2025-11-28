West Ham x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo (30), às 11h05 (de Brasília), no London Stadium, em Londres (ING), pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O West Ham tenta ampliar a sequência positiva para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Nuno Espírito Santo soma 11 pontos, ocupa a 17ª posição e chega ao confronto embalada por três jogos de invencibilidade. O time ainda terá o retorno de Lucas Paquetá, liberado após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.
Do outro lado, o Liverpool atravessa uma fase crítica. Os Reds venceram apenas três dos últimos 12 jogos e vêm de nova derrota, desta vez para o PSV pela Champions League. Pressionado, Arne Slot tenta recuperar o rendimento da equipe, que aparece na 12ª colocação, com 18 pontos.
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Liverpool
13ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 11h05 (de Brasília)
📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson, Andrew Kitchen (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (ING) e Nicholas Hopton (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚒️ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Aréola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Diouf; Potts, Fernandes e Paquetá; Bowen, Summerville e Wilson.
🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Chiesa; Alexander Isak.
