West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo (30), às 11h05 (de Brasília), no London Stadium, em Londres (ING), pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo WHU LIV 13ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, 30 de novembro, às 11h05 (de Brasília) Local London Stadium, em Londres (ING) Árbitro Darren England Assistentes Scott Ledger, Akil Howson, Andrew Kitchen (quarto árbitro) Var Paul Tierney e Nicholas Hopton (AVAR) Onde assistir

O West Ham tenta ampliar a sequência positiva para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Nuno Espírito Santo soma 11 pontos, ocupa a 17ª posição e chega ao confronto embalada por três jogos de invencibilidade. O time ainda terá o retorno de Lucas Paquetá, liberado após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Do outro lado, o Liverpool atravessa uma fase crítica. Os Reds venceram apenas três dos últimos 12 jogos e vêm de nova derrota, desta vez para o PSV pela Champions League. Pressionado, Arne Slot tenta recuperar o rendimento da equipe, que aparece na 12ª colocação, com 18 pontos.

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 🆚 Liverpool

13ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 11h05 (de Brasília)

📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)

🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson, Andrew Kitchen (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney (ING) e Nicholas Hopton (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚒️ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Aréola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Diouf; Potts, Fernandes e Paquetá; Bowen, Summerville e Wilson.

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Chiesa; Alexander Isak.

