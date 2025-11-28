O Chelsea encara o Arsenal, no domingo (30), às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Embalados pela vitória dominante sobre o Barcelona, os Blues irão ao clássico londrino com o retorno de Cole Palmer, que sofreu duas lesões desde setembro. O treinador da equipe, Enzo Maresca, celebrou a volta do meia-atacante e relevou se é possível de ter o inglês com Estêvão entre os titulares.

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (28), Maresca foi questionado se Palmer estaria à disposição para jogar, até mesmo entre os titulares. O técnico relevou que sim e que o grupo está feliz com o retorno do jogador aos gramados. Cole teve uma lesão na virilha e, na semana passada, tinha quebrado o dedo mínimo do pé após sofrer acidente em casa.

— Ele está disponível para jogar e para ser titular. Todo mundo está feliz, os companheiros estão felizes, todos estão felizes. O mais importante é que Palmer está feliz, porque, no fim das contas, o jogador quer jogar e treinar todo dia. Ele é provavelmente nosso melhor jogador, mas precisamos dar tempo a ele estar 100% em condições de jogo.

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Palmer e Estêvão juntos?

Na sequência, o italiano foi perguntado se é possível ver o Chelsea atuando com Palmer e Estêvão juntos. O comandante respondeu que sim, mas que depende do adversário e do plano de jogo pensado antes da partida. Veja a resposta abaixo:

— Eles podem jogar juntos, mas depende. Contra qual time? Depende um pouco do plano de jogo. Mas com certeza eles estão animados, os torcedores estão animados para ver os dois juntos. Nós também estamos animados, pensando que precisamos sempre de equilíbrio entre as duas fases — analisou Enzo Maresca.

Chelsea na temporada

Em segundo colocado na Premier League, o Chelsea irá encarar o líder Arsenal, no domingo (30), e busca diminuir a desvantagem de seis pontos que tem dos rivais. A equipe vem de seis jogos sem perder, com cinco vitórias, sendo quatro na Premier League. Na Champions League, os Blues ocupam a sétima posição, com 10 pontos.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

