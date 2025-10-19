Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/10/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de outubro de 2025)
Brasileirão Série A
Flamengo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere
Ceará x Botafogo – 18h30 – Premiere
Internacional x Sport – 18h30 – Premiere
Mirassol x São Paulo – 18h30 – Premiere
Bahia x Grêmio – 20h30 – Premiere
Premier League
Tottenham x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+
Liverpool x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+
La Liga
Elche x Athletic Bilbao – 9h – ESPN 2 e Disney+
Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15 – Disney+
Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+
Getafe x Real Madrid – 16h – Disney+
Ligue 1
Lens x Paris FC – 10h – CazéTV
Bundesliga
Freiburg x Eintracht Frankfurt – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet (YouTube) e OneFootball
St. Pauli x Hoffenheim – 12h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Italiano
Como x Juventus – 7h30 – ESPN e Disney+
Genoa x Parma – 10h – ESPN 3 e Disney+
Cagliari x Bologna – 10h – Xsports e Disney+
Atalanta x Lazio – 13h – Xsports e Disney+
Milan x Fiorentina – 15h45 – CazéTV e Disney+
Brasileirão Série B
Avaí x Criciúma – 16h – ESPN e Disney+
Operário-PR x Volta Redonda – 16h – Disney+
Coritiba x Athletico-PR – 18h30 – Disney+
Botafogo-SP x Cuiabá – 18h30 – Disney+
Goiás x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
Dundee x Celtic – 8h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Darmstadt x Magdeburg – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball
Nuremberg x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball
Elversberg x Greuther Fürth – 8h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Ulm x Energie Cottbus – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball
1860 Munique x Duisburg – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Leganés x Málaga – 9h – Disney+
Córdoba x Almería – 13h30 – Disney+
Las Palmas x Eibar – 16h – Disney+
Campeonato Norueguês
Tromso x Viking – 9h30 – TV Green e OneFootball
Molde x Sandefjord – 12h – TV Green e OneFootball
HamKam x Valerenga – 12h – OneFootball
KFUM x Kristiansund – 12h – OneFootball
Stromsgodset x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Benevento x Potenza – 9h30 – OneFootball
Catania x Salernitana – 9h30 – OneFootball
Ravenna x Arezzo – 9h30 – OneFootball
Campeonato Finlandês
Ilves x Inter Turku – 10h – TV Green e OneFootball
KuPS x HJK – 12h30 – TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
River Plate x Cerro Largo – 10h30 – Disney+
Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+
Peñarol x Montevideo Wanderers – 18h30 – Disney+
Campeonato Holandês
Heracles x Feyenoord – 11h45 – Disney+
Campeonato Saudita
Al Khaleej x Al Riyadh – 11h45 – Sportv
Al Taawoun x Damac – 12h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Neom x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT
Campeonato Alemão Feminino
Bayer Leverkusen (F) x Wolfsburg (F) – 12h15 – DAZN
Campeonato Eslovaco
Dunajská Streda x Zilina – 13h – TV Green e OneFootball
Campeonato Italiano Feminino
Inter de Milão (F) x Parma (F) – 13h – Canal GOAT
Campeonato Espanhol
Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+
Campeonato Belga
Sint-Truiden x Anderlecht – 13h30 – DAZN
Campeonato Turco
Fenerbahçe x Fatih Karagümrük – 14h – Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Catanzaro x Padova – 14h30 – OneFootball
Campeonato Argentino
Sarmiento x Vélez Sarsfield – 15h – Disney+
Campeonato Grego
AEK x PAOK – 15h – SportyNet (TV e YouTube)
Brasil Ladies Cup
Gimnasia (F) x Peñarol (F) – 15h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT
Palmeiras (F) x Grêmio (F) – 18h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+
Mundial Feminino sub-17
Japão sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) – 10h – FIFA+
Coreia do Sul sub-17 (F) x Costa do Marfim sub-17 (F) – 10h – FIFA+
França sub-17 (F) x Samoa sub-17 (F) – 13h – CazéTV e FIFA+
Espanha sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 16h – FIFA+
Nigéria sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) – 16h – FIFA+
Zâmbia sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 16h – FIFA+
NWSL
Angel City (F) x Portland Thorns (F) – 18h – Disney+
Mundial sub-20 (final)
Argentina sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+
