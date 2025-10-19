Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de outubro de 2025)

Brasileirão Série A

Flamengo x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere

Ceará x Botafogo – 18h30 – Premiere

Internacional x Sport – 18h30 – Premiere

Mirassol x São Paulo – 18h30 – Premiere

Bahia x Grêmio – 20h30 – Premiere

Jogos de hoje: Ceará e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Premier League

Tottenham x Aston Villa – 10h – ESPN e Disney+

Liverpool x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+

La Liga

Elche x Athletic Bilbao – 9h – ESPN 2 e Disney+

Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15 – Disney+

Levante x Rayo Vallecano – 13h30 – Disney+

Getafe x Real Madrid – 16h – Disney+

Ligue 1

Lens x Paris FC – 10h – CazéTV

Bundesliga

Freiburg x Eintracht Frankfurt – 10h30 – Canal GOAT, SportyNet (YouTube) e OneFootball

St. Pauli x Hoffenheim – 12h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Italiano

Como x Juventus – 7h30 – ESPN e Disney+

Genoa x Parma – 10h – ESPN 3 e Disney+

Cagliari x Bologna – 10h – Xsports e Disney+

Atalanta x Lazio – 13h – Xsports e Disney+

Milan x Fiorentina – 15h45 – CazéTV e Disney+

Brasileirão Série B

Avaí x Criciúma – 16h – ESPN e Disney+

Operário-PR x Volta Redonda – 16h – Disney+

Coritiba x Athletico-PR – 18h30 – Disney+

Botafogo-SP x Cuiabá – 18h30 – Disney+

Goiás x Chapecoense – 20h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

Dundee x Celtic – 8h – Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Darmstadt x Magdeburg – 8h30 – Rede Contínua Sports e OneFootball

Nuremberg x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball

Elversberg x Greuther Fürth – 8h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Ulm x Energie Cottbus – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball

1860 Munique x Duisburg – 11h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Leganés x Málaga – 9h – Disney+

Córdoba x Almería – 13h30 – Disney+

Las Palmas x Eibar – 16h – Disney+

Campeonato Norueguês

Tromso x Viking – 9h30 – TV Green e OneFootball

Molde x Sandefjord – 12h – TV Green e OneFootball

HamKam x Valerenga – 12h – OneFootball

KFUM x Kristiansund – 12h – OneFootball

Stromsgodset x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Benevento x Potenza – 9h30 – OneFootball

Catania x Salernitana – 9h30 – OneFootball

Ravenna x Arezzo – 9h30 – OneFootball

Campeonato Finlandês

Ilves x Inter Turku – 10h – TV Green e OneFootball

KuPS x HJK – 12h30 – TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

River Plate x Cerro Largo – 10h30 – Disney+

Progreso x Defensor – 15h30 – Disney+

Peñarol x Montevideo Wanderers – 18h30 – Disney+

Campeonato Holandês

Heracles x Feyenoord – 11h45 – Disney+

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Riyadh – 11h45 – Sportv

Al Taawoun x Damac – 12h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Neom x Al Qadsiah – 15h – Canal GOAT

Campeonato Alemão Feminino

Bayer Leverkusen (F) x Wolfsburg (F) – 12h15 – DAZN

Campeonato Eslovaco

Dunajská Streda x Zilina – 13h – TV Green e OneFootball

Campeonato Italiano Feminino

Inter de Milão (F) x Parma (F) – 13h – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

Campeonato Belga

Sint-Truiden x Anderlecht – 13h30 – DAZN

Campeonato Turco

Fenerbahçe x Fatih Karagümrük – 14h – Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Catanzaro x Padova – 14h30 – OneFootball

Campeonato Argentino

Sarmiento x Vélez Sarsfield – 15h – Disney+

Campeonato Grego

AEK x PAOK – 15h – SportyNet (TV e YouTube)

Brasil Ladies Cup

Gimnasia (F) x Peñarol (F) – 15h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT

Palmeiras (F) x Grêmio (F) – 18h – RedeTV!, Record News e Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

Mundial Feminino sub-17

Japão sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) – 10h – FIFA+

Coreia do Sul sub-17 (F) x Costa do Marfim sub-17 (F) – 10h – FIFA+

França sub-17 (F) x Samoa sub-17 (F) – 13h – CazéTV e FIFA+

Espanha sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – 16h – FIFA+

Nigéria sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) – 16h – FIFA+

Zâmbia sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – 16h – FIFA+

NWSL

Angel City (F) x Portland Thorns (F) – 18h – Disney+

Mundial sub-20 (final)

Argentina sub-20 x Marrocos sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+

