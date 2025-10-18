Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Ceará vem de empate em 1 a 1 com o Sport, fora de casa, pelo Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, recebeu o Flamengo na mesma rodada e perdeu por 3 a 0.

Ficha do jogo CEA BOT 29ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES) Var Diego Pombo Lopez (BA)

O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 35 pontos. O Botafogo está em quinto lugar, tendo 43 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Botafogo já se enfrentaram 27 vezes na história, com seis vitórias para os cearenses, dez para os cariocas e 11 empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Fogão, que soma quatro triunfos. O Vovô obteve três, com sete igualdades em tal histórico.

Partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Artur), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Santiago Rodríguez. Técnico: Davide Ancelotti.