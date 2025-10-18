menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/10/2025
18:30
Ceará e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Ceará vem de empate em 1 a 1 com o Sport, fora de casa, pelo Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, recebeu o Flamengo na mesma rodada e perdeu por 3 a 0.

Ficha do jogo

CEA
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
29ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 35 pontos. O Botafogo está em quinto lugar, tendo 43 pontos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Botafogo já se enfrentaram 27 vezes na história, com seis vitórias para os cearenses, dez para os cariocas e 11 empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Fogão, que soma quatro triunfos. O Vovô obteve três, com sete igualdades em tal histórico.

Igor Jesus, jogador do Botafogo, durante partida contra o Ceará no Nilton Santos
Partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira as informações do jogo entre Ceará x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

continua após a publicidade

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Artur), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Santiago Rodríguez. Técnico: Davide Ancelotti.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias