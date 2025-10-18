Internacional x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Corinthians precisam vencer para se recuperar
- Matéria
- Mais Notícias
A quatro pontos da zona de rebaixamento, com 32 pontos, na 15ª colocação, o Internacional recebe, neste domingo (19), às 18h30min, o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro. Com 17 pontos e apenas duas vitórias, equipe pernambucana vai a Porto Alegre como pior equipe da competição. O jogo do estádio Beira-Rio, válido pela 29ª rodada do Brasileirão terá transmissão do Premiere (TV paga).
Relacionadas
- Internacional
A mudança de foco do Internacional e as 11 finais para fugir do Z4
Internacional17/10/2025
- Futebol Nacional
Zagueiro do Internacional no Flamengo? Saiba o que o Lance! apurou
Futebol Nacional16/10/2025
- Internacional
Análise: o Internacional continua cometendo os mesmos erros
Internacional16/10/2025
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Sport
Em 15ª, com 32 pontos, o Internacional vai para o quinto jogo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz, o primeiro após uma derrota. Os argentinos viram a mesma apatia que o time apresentava nos últimos confrontos sob o comando de Roger Machado. Para piorar, o Vitória venceu na rodada do meio de semana e se aproximou três pontos do Inter, que está a quatro da zona de rebaixamento. O Colorado terá o retorno de Carbonero, titular desde a chegada dos Díaz. Enquanto isso, há dúvidas para o gol, depois das falhas de Anthoni na derrota para o Mirassol.
Apenas um milagre salva a temporada do Sport. Virtualmente rebaixado, é o lanterna, com apenas 17 pontos, o time pernambucano vive um fim de temporada melancólico. Além da última posição, o elenco sofre com salários atrasados, de acordo com o ge.globo. A diferença para o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de 14 pontos. Na rodada que passou, o Leão empatou em casa com o Ceará..
Tudo sobre o jogo Internacional x Sport, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SPORT
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni (Ivan); Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. (Técnico: Ramón Díaz).
SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Lucas Lima e Matheusinho; Romarinho e Derik Lacerda. (Técnico: Daniel Paulista).
- Matéria
- Mais Notícias