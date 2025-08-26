Wehen x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa da Alemanha
Confira as principais informações do duelo válido pela copa nacional
Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pelos 32 avos de final da Copa da Alemanha. A partida será realizada nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no BRITA-Arena, em Wiesbaden (ALE). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Wehen 🔴🟡
O Wehen, da terceira divisão do futebol alemão, chega para o confronto após perder para o Rot-Weiss Essen por 4 a 3, em casa, pela liga nacional. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o SC Verl e venceu o SSV Ulm 1846 por 3 a 1.
Bayern de Munique 🔴⚪
O Bayern de Munique, por sua vez, estreou na Bundesliga goleando o RB Leipzig por 6 a 0, na última sexta-feira (22), na Allianz Arena. O ataque bávaro deu um show: Harry Kane marcou um hat-trick, Olise fez dois e Luis Díaz, novo astro do setor ofensivo, anotou um.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Wehen e Bayern (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Wehen 🆚 Bayern
32 avos de final — Copa da Alemanha
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: BRITA-Arena, em Wiesbaden (ALE)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jan Seidel
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wehen Wiesbaden (Técnico: Nils Döring)
Stritzel; Ole Wohlers, Gillekens, Janitzek, Niklas May; Schleimer, Gözüsirin, Nejad Haji Lor, Johansson; Flotho e Kaya.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmic; Luis Díaz, Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.
❌ Desfalques: Alphonso Davies, Ito, Musiala e Tom Bischof.
❓ Dúvidas: -
