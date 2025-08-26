menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Wehen x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa da Alemanha

Confira as principais informações do duelo válido pela copa nacional

imagem cameraWehen x Bayern: 32 avos de final da Copa da Alemanha (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Wiesbaden (ALE)
Dia 26/08/2025
11:45
Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pelos 32 avos de final da Copa da Alemanha. A partida será realizada nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no BRITA-Arena, em Wiesbaden (ALE). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Wehen 🔴🟡

O Wehen, da terceira divisão do futebol alemão, chega para o confronto após perder para o Rot-Weiss Essen por 4 a 3, em casa, pela liga nacional. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o SC Verl e venceu o SSV Ulm 1846 por 3 a 1.

Bayern de Munique 🔴⚪

O Bayern de Munique, por sua vez, estreou na Bundesliga goleando o RB Leipzig por 6 a 0, na última sexta-feira (22), na Allianz Arena. O ataque bávaro deu um show: Harry Kane marcou um hat-trick, Olise fez dois e Luis Díaz, novo astro do setor ofensivo, anotou um.

Ficha do jogo

WEH
Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
1ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Quarta-feira, 27 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
Local
BRITA-Arena, em Wiesbaden (ALE)
Árbitro
Jan Seidel
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Wehen e Bayern (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Wehen 🆚 Bayern
32 avos de final — Copa da Alemanha
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: BRITA-Arena, em Wiesbaden (ALE)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jan Seidel

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wehen Wiesbaden (Técnico: Nils Döring)
Stritzel; Ole Wohlers, Gillekens, Janitzek, Niklas May; Schleimer, Gözüsirin, Nejad Haji Lor, Johansson; Flotho e Kaya.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmic; Luis Díaz, Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.

❌ Desfalques: Alphonso Davies, Ito, Musiala e Tom Bischof.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

