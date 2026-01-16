Conmebol inicia venda de pacotes para Recopa entre Flamengo e Lanús

Torcedores do Flamengo já podem adquirir pacotes oficiais para as finais da Recopa Sul-Americana de 2026, contra o Lanús. As vendas foram iniciadas pela Absolut Sport, agência oficial de viagens da Conmebol, responsável pela comercialização dos produtos para os dois jogos da decisão.

A Recopa reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Flamengo conquistou o principal título continental em 2025, enquanto o Lanús venceu a Sula. O confronto de ida está marcado para 19 de fevereiro, na Argentina, e a partida decisiva será no dia 26, no Maracanã.

Para o jogo fora de casa, em Buenos Aires, a Absolut Sport oferece pacotes com diferentes formatos. O Pacote Setor Visitante inclui uma noite de hospedagem, entre 19 e 20 de fevereiro, no Lafayette Hotel ou no Meliá Recoleta Plaza, com café da manhã, ingresso oficial para o setor visitante e assistência da equipe da agência. Já o Pacote Conmebol Hospitality reúne hospedagem, café da manhã e acesso ao lounge Conmebol Club, com comida e bebida inclusas, além de suporte durante a viagem.

Para a decisão no Maracanã, a agência disponibiliza ingressos oficiais e serviços adicionais, como estacionamento no Célio de Barros, transporte regular de ida e volta entre a Gávea e o estádio e opções de hospedagem por uma noite, entre 26 e 27 de fevereiro, com café da manhã. Os pacotes também podem incluir seguro viagem com cobertura de até 80 mil dólares. O atendimento aos torcedores é realizado em português.

Desde 2022, a Absolut Sport atua como agência oficial de viagens da Conmebol e, desde 2025, também é credenciada pelo Flamengo. Os ingressos comercializados são emitidos diretamente pelos canais da entidade sul-americana.

— A Recopa é interessante por encerrar a temporada de 2025 para os clubes, mas é o pontapé inicial no 2026 da Absolut Sport. Como agência oficial da Conmebol e credenciada ao Flamengo, essa "passagem de bastão" é o primeiro grande momento do ano para colocarmos em prática as soluções de hospitalidade e experiência desenvolvidas para esse ano. Começar a nossa temporada com um confronto desse porte nos permite testar, ajustar e elevar o padrão das entregas que vamos levar ao torcedor ao longo de todo o calendário continental — afirmou Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

Os pacotes para o jogo de ida estão disponíveis no site da agência, assim como os produtos voltados para a decisão no Rio de Janeiro. Na final da Libertadores disputada em Lima, a Absolut Sport atendeu cerca de 3.500 torcedores.

Flamengo, campeão da Libertadores 2025, enfrenta o Lanús na Recopa (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

